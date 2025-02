Tajani sul voto in Germania: "AfD contro l'Italia, Merz (Cdu) salverà Berlino"

"Sono convinto che la salvezza della Germania sia la vittoria del futuro cancelliere Merz. Non può vincere la AfD che è contro l'Italia, vuole farla uscire dalla zona euro e non può essere utile al nostro Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Non possiamo non pensare che l'unico modo per sentirci rassicurati è quello di essere parte di una grande casa comune che si chiama Europa: l'Europa è la nostra storia, la nostra identità. Più siamo buoni italiani, più siamo buoni europei, essere italiani non è in contrasto con l'essere europei", ha aggiunto.