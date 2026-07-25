Tajani: "Vogliamo ridurre la pressione fiscale, Irpef al 33% fino a 60mila euro"

"Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale", "stiamo pensando ad abbassare l'Irpef dal 35% al 33% fino a 60.000 euro, siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo". Così Antonio Tajani prima del congresso toscano di Forza Italia. Per ridurre la pressione "abbiamo una serie di idee da offrire ai nostri alleati a partire dalla detassazione delle tredicesime soprattutto le più basse; stiamo pensando a come ridurre il bollo auto, riflettiamo come dedurre le spese sanitarie nell'anno in corso: se qualcuno ha bisogno di cure importanti deve avere disponibilità economiche quindi si deve ridurre queste spese subito".