Tajani: sì al Mes per rilanciare sanità e prepararla a possibili ritorni

La pandemia ha cambiato le nostre vite, ma la Fase 2 non è iniziata nel modo migliore. Serviva più liquidità nel mercato. Famiglie ed imprese vanno sostenute. A molti ancora non sono arrivati gli aiuti che gli spettano. Dobbiamo rilanciare la nostra Sanità e prepararla ad un possibile ritorno del virus. Per farlo dobbiamo usufruire dei fondi europei, compreso il Mes senza condizioni. Lo afferma il Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.