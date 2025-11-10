Logo Tgcom24
Politica
IL VICEPREMIER

Tajani: "La patrimoniale è da Unione Sovietica, noi non la faremo mai"

10 Nov 2025 - 15:34
© Ansa

"La patrimoniale è una cosa da Unione Sovietica. Finché saremo noi al governo, non ci sarà mai". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. A proporre l'idea di un contributo di solidarietà pari all'1% del patrimonio da parte dei milionari era stato il leader della Cgil, Maurizio Landini. Il leader azzurro ha ribadito così la posizione netta del governo Meloni contro ogni forma di prelievo sui patrimoni, sottolineando la distanza dalle politiche fiscali che, a suo dire, ricordano modelli economici del passato.

