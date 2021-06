Tajani: "Non esiste un'ipotesi di fusione tra Forza Italia e Lega"

Il centrodestra "deve essere il più largo possibile", ma "nessuno ha mai parlato di partito unico e questo tema non è all'ordine del giorno". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, commenta l'ipotesi di una federazione di centrodestra chiarendo che "l'ipotesi di fonderci con la Lega non esiste". E spiega: "Berlusconi ha prospettato solo per il futuro l'idea di un grande partito del centrodestra, inclusa la Meloni".