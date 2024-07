In Liguria, dopo le dimissioni del presidente della Regione Giovanni Toti, per le elezioni è "preferibile un candidato civico". A dirlo è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, spiegando che però c'è ancora lavoro da fare. "Toti si è dimesso due giorni fa. Se avessimo trovato un candidato saremmo un'associazione di maghi, non un coalizione politica. Troveremo il miglior candidato possibile".