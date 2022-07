Tajani: il M5s dica che cosa vuole fare, giovedì si rischia la crisi

"È il momento della chiarezza, la nostra richiesta è semplice: il M5s ci deve dire cosa vuole fare.

Devono spiegare se sono ancora dentro la maggioranza o se sono fuori. Serve serietà". A chiederlo è Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, secondo il quale "se una forza di maggioranza, come lo è il M5s, decide come votare alla Camera a suo piacimento su ogni singolo provvedimento, si creano i presupposti per mandare in frantumi la maggioranza". E se giovedì in Senato il M5s non votasse la fiducia sul decreto Aiuti, "se ne assumerebbe la responsabilità. Si aprirebbe una crisi di governo".