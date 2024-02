Tajani: "Forza Italia garanzia di stabilità, noi fedeli al governo"

In questa fase turbolenta, tra le guerre e situazioni di difficoltà economiche, "serve una forza tranquilla", che è quello che "Forza Italia rappresenta".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in vista del congresso del partito. Tajani ha ricordato l'appartenenza di Forza Italia al Ppe e ha sottolineato che "il popolarismo europeo è una garanzia di stabilità, elemento fondamentale per ogni cittadino in questa fase". "Siamo diversi da Lega e FdI, ma siamo leali nei confronti del governo", ha aggiunto.