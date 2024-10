Tajani: sugli extraprofitti delle banche non ci saranno tasse

Sulle banche "non ci saranno tasse". Così il vicepremier Antonio Tajani ribadisce la posizione di Forza Italia sulla questione degli extraprofitti in vista della Manovra. Già lunedì Tajani aveva spiegato che "con noi non ci saranno mai tasse sugli extraprofitti delle banche", che "non è prevista neanche nei piani del governo". Anche perché, per il leader di Forza Italia, "non possiamo fare la guerra alle banche. Le banche possono aiutare, ma non possiamo imporre una tassa in base al principio degli extraprofitti. Devono dare un contributo concordandolo con il governo".