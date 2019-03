Tajani contro Via della Seta:"Non possiamo diventare colonia cinese"

L'adesione di Roma alla Via della Seta attira critiche non solo dall'interno del governo: secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, "non possiamo accettare di svendere il nostro debito pubblico ad una potenza straniera". E sottolinea che, in Italia come in Europa, "non possiamo diventare una nuova colonia dell'impero cinese, abbiamo il dovere di reagire e di difendere i nostri interessi, politici, economici ed industriali".