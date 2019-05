Tajani contro rosario di Salvini: "Non si strumentalizza per voto"

Contro il rosario di Salvini si schiera anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il quale spiega di essere "cattolico praticante, ho la stessa moglie da 30 anni, non sono un santo, ma il crocifisso l'ho a casa e lo venero in chiesa. Non abbiamo mai usato il crocifisso o il Vangelo per vincere le elezioni". E sottolinea che "il Vangelo bisogna anche leggerlo e viverlo. Non si strumentalizza la fede".