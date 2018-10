Taglio vitalizi,Martina: Pd d'accordo, ma così la norma è fatta male

"Sul taglio dei vitalizi noi siamo favorevoli, come abbiamo sempre detto. Siamo usciti dall'aula per evitare ricorsi, che saranno tantissimi". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, dopo il via libera del Senato alla delibera. "Temo che il provvedimento sia incostituzionale. E' giusto farlo ma bisogna farlo bene", ha aggiunto.