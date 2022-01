Suppletive Roma, vince la candidata del Pd Cecilia D'Elia

Simonetta Matone, sostenuta da FI, Lega e FdI si è fermata al 22,4%, mentre Valerio Casini di Italia Viva guadagna la terza posizione con il 12,9%. Beatrice Gamberini (Potere al popolo) ottiene 676 preferenze (3,2%) e chiude Lorenzo Vanni con l'1,9%.

D'Elia: "Grazie a chi mi ha dato fiducia"

"Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese", ha scritto D'Elia su Twitter.