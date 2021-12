Suppletive, il Pd candida Cecilia D'Elia al collegio Roma 1

La decisione arriva dopo che Giuseppe Conte aveva rifiutato la proposta di Letta, che lo voleva candidato del centrosinistra. Contro la sua possibile candidatura si era opposto Calenda, che si era detto pronto ad affrontarlo alle elezioni. Il leader di Azione è stato il primo a commentare la candidatura del Pd su Twitter:

Nata a Potenza, dal 2013 Cecilia D'Elia è consulente del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per le politiche di genere e dal 2015 presiede la "Cabina di regia regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne". Dal 18 marzo 2021 fa parte della segreteria nazionale del Pd. Il voto per il seggio alla Camera è in programma il prossimo 16 gennaio.