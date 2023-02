Superbonus villette, verso lo stop alla proroga al 30 giugno

Il superbonus al 110% per le villette sarebbe agli sgoccioli.

Sembra infatti che stia per essere ritirato l'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Milleproroghe, a prima firma Francesca Tubetti (Fdi), che prevede l'estensione della misura dal 31 marzo al 30 giugno. Lo riferiscono fonti parlamentari a margine dei lavori delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio in Senato. Il governo avrebbe considerato il tema non tra quelli da valutare nell'ambito del decreto e non avrebbe quindi dato parere favorevole.