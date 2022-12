Superbonus, governo al lavoro per sblocco crediti d'imposta

Governo al lavoro sul Superbonus.

L'esame è partito da un emendamento al dl Aiuti quater per sbloccare i crediti di imposta. La proposta, a prima firma Claudio Lotito, prevede che i crediti siano da considerare "come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo e ai cessionari a titolo originario e indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario". I crediti, si legge, "vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili da parte del fornitore e dei cessionari".