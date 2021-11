Super Green pass, Draghi: "Dobbiamo prevenire per conservare ciò che abbiamo conquistato"

Tgcom24

La situazione epidemiologica è "sotto controllo", ma bisogna essere "molto prudenti per evitare i rischi e per riuscire a conservare quello che abbiamo conquistato finora". Lo afferma Mario Draghi, illustrando il Super Green pass varato dal governo per contrastare l'epidemia di Covid. "Dobbiamo conservare la normalità senza rischi, restando aperti. I nostri ricordi vanno ai morti, alle attività chiuse, ai ragazzi che soffrono", aggiunge il premier.