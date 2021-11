Suicidio assistito, Vaticano: "Scelta giusta sono le cure palliative"

ansa

Sul via libera al suicidio assistito ottenuto da Mario, tetraplegico da 10 anni, interviene il Vaticano. "La materia delle decisioni di fine vita costituisce un terreno delicato", premette la Pontificia Accademia per la Vita per la quale, tuttavia, è sempre preferibile "la logica delle cure palliative". L'istituzione critica quindi la "legittimazione di principio del suicidio assistito".