Strage di Marzabotto, Mattarella: "Abisso di barbarie e disumanità"

A Marzabotto e nei territori intorno a Monte Sole, 79 anni fa, "si toccò l'abisso della barbarie e della disumanità".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'anniversario della strage compiuta dai nazifascisti nel 1944. "Centinaia e centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise dalle truppe naziste, con la complicità di fascisti locali. Non ci fu alcuna pietà per bambini, donne, anziani, disabili, religiosi".