Strage Bologna, Nordio: "Ferita aperta, serve verità senza zone d'ombra"

La strage di Bologna "è una ferita aperta per tutto il Paese e solo una verità senza zone d'ombra può portare a un'autentica giustizia".

Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla vigilia dell'anniversario dell'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria in cui morirono 85 persone. "E' stata accertata la matrice neofascista della strage e ulteriori passi sono stati compiuti per ottemperare all'inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere", ha aggiunto Nordio.