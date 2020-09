Stop pillola abortiva in Day Hospital, Regione Piemonte frena sulla delibera

"La proposta di Maurizio Marrone verrà portata prima in maggioranza per una valutazione da parte di tutti, essendo un tema che tocca le sensibilità individuali". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, frena sulla delibera dell'esponente FdI che, in contrasto con le linee guida nazionali, impone il ricovero per la somministrazione della pillola abortiva Ru486. Le parole di Cirio arrivano dopo la telefonata preoccupata del ministro Boccia.