Stop grandi navi in laguna, M5s: "Lega presenti piano, no annunci"

Continua il botta e risposta tra M5s e Lega circa le responsabilità per lo stop al piano di chiusura della laguna di Venezia alle grandi navi. "Sentiamo sempre dire dalla Lega che loro hanno una soluzione a tutto - fa sapere il Movimento -, ma finora non è arrivata alcuna proposta sul tavolo. Non serve fare annunci, serve risolvere i problemi. Se la Lega ha un piano per risolvere tutto lo presenti, non siamo gelosi, e se è buono lo portiamo avanti".