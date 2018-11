Stop aperture domenicali dei negozi, Toti: “Non applicherò la legge in Liguria”

“La mia battaglia a Genova è di tenere i negozi aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7”: è così che Giovanni Toti, governatore della regione Liguria, esprime la propria opinione sulla proposta di legge dei M5s che vorrebbe vietare l’apertura dei negozi di domenica. La difficoltà di garantire i servizi ai turisti è al centro della sua opposizione. “Se potrò questa legge in Liguria non si applicherà, la impugnerò davanti ad ogni magistratura possibile. Chi apre un negozio deve poterlo tenerlo aperto quanto vuole: in questo Paese c'è libertà di impresa”.