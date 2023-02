Primarie Pd, ai circoli Stefano Bonaccini avanti 20 punti su Elly Schlein

Stefano Bonaccini, nel voto dei circoli Pd che si è concluso domenica sera, sarebbe di oltre 20 punti in vantaggio su Elly Schlein. Come riferisce Repubblica, le cifre messe a disposizione dal comitato di Bonaccini (che però ancora "non sono dati ufficiali") fotografano un 55% di consensi per il governatore e il 33,29% per la sfidante.

In totale gli iscritti che hanno votato, in vista delle primarie al congresso nazionale del 26 febbraio, secondo questo primo bilancio generale, erano 86.145. I congressi si sono tenuti in 2.604 circoli.