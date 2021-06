Proroga stato emergenza, Gelmini: no abusi, valutare variante Delta

ansa

La valutazione della proroga dello stato d'emergenza sarà compito "del governo con il supporto dei tecnici del Cts". E secondo il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, sebbene "tutti vorremmo evitarlo" e non si debba "abusare della proroga perché sono poteri speciali utlizzati solo dove strettamente necessario", bisogna considerare anche "la variante Delta", che "non deve essere sottovalutata. Errore che il governo non farà".