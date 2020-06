Stati generali, Conte: ora azioni concrete e interventi urgenti

"E' il momento delle azioni concrete e degli interventi urgenti per migliorare il Paese". Lo ha scritto su Facebook Giuseppe Conte, alla vigilia degli Stati generali che si apriranno sabato a Villa Pamphilj. Il premier ha quindi indicato alcuni obiettivi del Piano per il rilancio: "Sbloccare i cantieri già in estate con norme che portino alle autorizzazioni in settimane anziché in anni e l'Alta velocità in tutta Italia, soprattutto al Sud".