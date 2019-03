Stadio Roma, Raggi: "Non ci lasciamo infettare, avviata un'indagine interna"

"Il giorno in cui sono stata eletta sindaca di Roma sapevo che avrei subito ogni tipo di attacco: mediatico, politico, personale. Sapevo che il vecchio sistema che insieme al M5S sto scardinando con ogni mia forza, avrebbe opposto ogni tipo di resistenza. Sapevo che avrebbe attaccato con una violenza inaudita. Sapevo che avrebbe provato ad infiltrarsi per provare a riproporre i metodi del passato, quelli contro i quali sto lottando", scrive la Raggi.



"Ho preferito la linea della legalità a quella del facile consenso. Il risultato di una pratica corretta è che, dopo nove mesi, i cittadini avranno una strada fatta bene e pagata il giusto - ribadisce il sindaco -. Quando c'è una buca per strada e si nota che sotto l'asfalto saltato c'è terra e non cemento, si capisce che anni fa quei lavori sono stati fatti male perché forse assegnati agli 'amici degli amici' che non hanno scavato bene o hanno risparmiato sulle spalle dei cittadini e dell'amministrazione. È quello che raccontano le cronache giudiziarie di anni fa su 'asfalto e mazzette'".



"È soltanto un esempio per rendere chiaro cosa significhi opporsi al vecchio modo di operare. Io ho detto 'no' a quel sistema che però prova a ribellarsi in ogni modo. Prova ad infiltrarsi come succedeva in passato. Ma c'è una differenza: la mia reazione e quella del M5S è immediata e senza esitazioni", conclude.