Spese elettorali, a processo ex presidente Toscana Enrico Rossi

ansa

L'ex presidente di centrosinistra della Regione Toscana Enrico Rossi è stato rinviato a giudizio nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità nelle spese sostenute nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2015. Rossi è accusato di falso ideologico. A processo anche il commercialista Luciano Bachi, in qualità di suo mandatario elettorale. La prima udienza è fissata per il 18 febbraio 2022.