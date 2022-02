Speranza: "Piano Salute da 625 milioni per il Mezzogiorno"

"Per la prima volta la Commissione Ue finanzia un Piano operativo nazionale sulla Salute, per il quale avremo 625 milioni dedicati al nostro Mezzogiorno che si vanno ad aggiungere ai fondi per la salute del Pnrr".

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alla commissione Affari sociali in merito al tema della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale. Il piano è articolato su 4 priorità di intervento, in particolar per quelle Regioni del Sud che hanno difficoltà ad erogare le prestazioni di assistenza.