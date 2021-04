Speranza: "Non provare a prendere voti sull'epidemia, fa solo male"

Ansa

"Sbaglia chi fa politica sull'epidemia di coronavirus". E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: "La campagna di vaccinazione presto darà risultati positivi e saremo in grado di programmare un futuro diverso. Quindi non proviamo a prendere voti sull'epidemia, perché non porta da nessuna parte e fa solo male. Non dividiamo l'Italia". E sui viaggi: "Non è il momento, anche la quarantena è un deterrente".