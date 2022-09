Rapporti Lega-Russia, Luigi Di Maio: "Il partito di Salvini ha un accordo chiaro di intesa con quello di Putin"

"Il partito di Matteo Salvini ha un memorandum, un

accordo chiaro di intesa

Luigi Di Maio

presidente della Russia

Lega

con quello di Putin". A "Controcorrente"parla dei possibili legami tra ile alcuni schieramenti italiani, concentrandosi, in particolare, sulla

"Se c’è qualche partito che ha

rapporti con Putin

commissione d’inchiesta

, io lo voglio sapere. Per questo ho chiesto una, per fare luce sulla questione. Anche se, in questo momento le ombre sono più delle luci", specifica il leader di Impegno Civico, attuale ministro degli Esteri.

"Il tema è cruciale perché, se ci allontaniamo dall'Unione Europea,

perdiamo i soldi del PNRR

Ne risentono i servizi ai cittadini

e i fondi europei", continua di Maio. ", i trasporti, gli asili nido".