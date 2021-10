Amministrative, D'Incà: "Ai ballottaggi possibile intesa M5s-Pd"

facebook

Sulle elezioni amministrative ed eventuali alleanze il M5s "decide caso per caso". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, spiegando che "in alcune città abbiamo deciso di percorrere strade comuni col Pd". In ogni caso, anche "dove non siamo alleati", D'Incà ha detto che in caso di ballottaggi Dem e 5 Stelle "potranno ritornare insieme".