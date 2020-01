Regionali, seggi aperti: 4 milioni al voto in Emilia Romagna e Calabria

Aperti in Emilia Romagna e Calabria i seggi dove oltre 4 milioni di italiani sono chiamati per rinnovare i due consigli regionali e i due nuovi Governatori. Si tratta anche di un test politico cruciale per la tenuta della maggioranza giallo rosso da settembre al governo. In Emilia Romagna votano 3,5 milioni di cittadini, mentre in Calabria ci sono complessivamente 508.088 elettori, di cui 245.390 uomini e 282.698 donne.