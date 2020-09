"Quarta Repubblica - Speciale al voto": su Rete4 e Tgcom24 in diretta tutti i risultati dell'election day

Mediaset seguirà in diretta, con un doppio appuntamento di "Quarta Repubblica" , lo spoglio delle schede e i risultati elettorali del voto amministrativo e del referendum costituzionale. Lunedì 21 settembre, su Retequattro e in simulcast su Tgcom24 , Nicola Porro condurrà dalle 14:50 alle 18:50 “Quarta Repubblica - Speciale al voto” e, dalle 21:30, il consueto appuntamento di “Quarta Repubblica” che si allunga eccezionalmente oltre le due di notte.

In diretta, per tutta la giornata e la serata, si susseguiranno commenti e analisi minuto per minuto di intention poll e proiezioni sul voto a cura di Tecnè, con aggiornamenti in tempo reale degli inviati dal Viminale, da tutte le Regioni coinvolte dalla tornata elettorale e dalle sedi dei partiti. In prima serata, il segretario della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani commenteranno i risultati delle elezioni regionali e del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Tra gli altri ospiti, in studio e in collegamento: Alessandro Sallusti, Massimo Franco, Francesco Verderami, Mario Giordano, Claudio Cerasa, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Federico Monga, Augusto Minzolini, Gianfranco Pasquino, Piero Sansonetti, Gianni Barbacetto, Pietrangelo Buttafuoco e Pietro Senaldi.

Tutti i dati dell'election day nello speciale di Tgcom24