Intention poll elezioni, De Luca e Zaia verso vittoria in Campania e Veneto

In Campania il candidato uscente di centrosinistra sarebbe in testa secondo le prime intenzioni di voto di Tecné per Mediaset: Vincenzo De Luca è stimato tra il 54 e il 58%, Stefano Caldoro (centrodestra) tra il 24 e il 28% e Valeria Ciarambino (M5s) indietro tra l'11 e il 15%. Verso la vittoria in Veneto anche Luca Zaia (centrodestra), stimato tra il 71,5-75,5%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5s) al 2-6%.