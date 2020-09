Elezioni, De Luca: "Battaglia difficile, vittoria oltre gli schieramenti"

La battaglia elettorale per la giunta regionale in Campania "è stata difficile". Lo ha detto il riconfermato presidente della Regione Campania , Vincenzo de Luca, commentando un risultato elettorale che "non può essere letto in termini di destra e di sinistra, perché la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e della destra non ideologica".