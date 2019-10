Umbria, seggi aperti: occhi puntati sulla sfida Bianconi-Tesei

Seggi aperti fino alle 23 in Umbria per l'elezione del nuovo presidente della Regione e del Consiglio regionale. Alle urne 703mila cittadini e lo spoglio inizierà appena chiusi i seggi. La sfida è tra la candidata del centrodestra, la senatrice della Lega Donatella Tesei (sostenuta da Lega, FI, FdI, Tesei presidente, Umbria civica), e il candidato "civico" Giuseppe Bianconi protagonista del primo patto sul territorio di Pd e M5s.

Alle 12 affluenza in aumento: oltre 4 punti in più - Affluenza in aumento per le regionali in Umbria. Alle 12, informa il Viminale, ha votato il 18,60% contro il 14,66% delle elezioni precedenti. A Terni si tocca il 18,43%, contro il 13,75%.



Sono in totale otto i candidati in lizza. In ordine alfabetico: Vincenzo Bianconi, con Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica Verde; Emiliano Camuzzi, Potere al popolo e Pci; Martina Carletti, Riconquistare l'Italia; Giuseppe Cirillo, Buone maniere; Antonio Pappalardo, Gilet arancioni; Claudio Ricci, Ricci presidente, Italia civica Ricci e Proposta Umbria con Ricci; Rossano Rubicondi, Partito comunista; Donatella Tesei, appoggiata da Lega Salvini Umbria, Giorgia Meloni per Tesei, Umbria civica Tesei presidente e Forza Italia Berlusconi per Tesei.