Regionali Umbria, Renzi: "Sconfitta figlia di un accordo sbagliato"

Matteo Renzi definisce l'esito delle regionali in Umbria "una sconfitta scritta, figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto a tutti i protagonisti". "Non a caso - prosegue - Italia Viva è stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un'idea condivisa, tra M5s e Pd: Non ho capito la 'genialata' della foto di gruppo all'ultimo minuto con il premier in campagna elettorale".