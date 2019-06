Ribordone, ancora pareggio al ballottaggio: eletto sindaco il candidato più anziano

Ancora un pareggio a Ribordone, in provincia di Torino, paese con 50 elettori. Il 26 maggio, al primo turno, diciannove voti a testa per il sindaco uscente Guido Bellardo Gioli candidato per la lista Riburda e per lo sfidante Paolo Giovanni Chiolerio candidato di Montagne e aquila. Dopo due settimane 21 voti a testa per i due candidati. Secondo il regolamento viene eletto sindaco il candidato più anziano, in questo caso Guido Bellardo Gioli, che si conferma primo cittadino del paese.