Europee, Cei: basta richiami esteriori a simboli di fede

Guardando da italiani al futuro dell'Unione Europea "non si vive di ricordi, di richiami a tradizioni e simboli religiosi o di forme di comportamento esteriori!". Così il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. "Come italiani dovremmo essere il volto migliore dell'Europa per dare più fierezza ai nostri giovani, ai nostri emigrati e a quanti sbarcano sulle nostre coste, perché siamo il loro primo approdo", ha quindi aggiunto.