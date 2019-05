Europee 2019, Luigi Di Maio: "M5s rappresenta l'unica novità"

In vista del voto di domenica il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, invita a scegliere il Movimento in quanto "rappresenta l'unica novità". "Il centrodestra e la sinistra hanno già avuto delle opportunità e la Lega è alleata con Orban e Le Pen" ha detto in una intervista al Tg1. In quanto ai rapporti con la Lega ha affermato che per lui "non cambierà nulla se la Lega accetta di considerare la lotta alla corruzione una priorità".