Elezioni europee 2019, domenica si vota dalle 7 alle 23

Tutto pronto per le elezioni europee 2019. Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23, saranno chiamati al voto 51 milioni e 400mila italiani. L'Italia, divisa in cinque circoscrizioni (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole), eleggerà 76 eurodeputati. Lo spoglio inizierà alle 23. Nella stessa giornata, si terranno le elezioni regionali in Piemonte e in 3.856 comuni si rinnoveranno i sindaci e i consigli comunali.