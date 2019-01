25 gennaio 2019 10:45 Silvio Berlusconi riporta lʼItalia tra i protagonisti del mondo Forza Italia nel suo manifesto considera le questioni internazionali come un tema decisivo

Qual è il ruolo dell'Italia nel mondo? Una domanda importante cui, come segnala Sergio Romano, ben pochi rispondono: "Di politica estera poco si parla perché tutti sono convinti che non serva sul piano elettorale". Un'affermazione su cui si può tranquillamente concordare se si esaminano i programmi dei vari partiti (...). Unica eccezione: Forza Italia che nel suo manifesto considera le questioni internazionali come un tema decisivo.

"Vogliamo un'Italia degna del suo ruolo in Europa e nel mondo, rispettata e ammirata per il suo presente e non più soltanto per il suo grande passato. Un'Italia che torni ad essere protagonista della storia d'Europa, a giocare un ruolo attivo nel processo di unificazione europea. Un'Italia che non basi più la sua politica estera sull'improvvisazione, ma sulla corretta definizione dei suoi interessi nazionali e su una conseguente azione volta a tutelarli nei diversi scacchieri internazionali attraverso una politica estera attiva e una azione diplomatica qualificata".



Parole chiare cui Silvio Berlusconi, una volta al governo, diede immediatamente seguito, determinando così un forte aspetto di discontinuità rispetto alle precedenti esperienze governative. Spiazzando i soloni della sinistra europea, il nuovo Presidente del Consiglio affrontò in modo propositivo e, soprattutto, efficace una lunga serie d'incontri e di vertici internazionali. Da subito Bill Clinton, Helmut Kohl, François Mitterrand, Boris Eltsin compresero che i loro interlocutori italiani erano diversi da quelli precedenti: per la prima volta si ritrovarono a trattare con un uomo di Stato determinato, puntiglioso e lungimirante.