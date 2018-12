Spataro-Salvini, Cascini (Csm): "Ministro ragazzino", poi si scusa

"Non possiamo trascinare questo Paese nel mondo dei social. Non siamo ragazzini e se un ragazzino assume incarichi istituzionali bisogna fargli capire che deve avere un atteggiamento consono al ruolo". Giuseppe Cascini, capogruppo di Area al Csm, interviene così nella querelle Spataro-Salvini. Ma, in seguito alle polemiche scaturite, precisa: "Mai chiamato ragazzino il ministro dell'Interno. Se è sembrato così, chiedo scusa".