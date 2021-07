Sostegni bis, via libera della Camera: decreto ora passa al Senato

ansa

L'aula della Camera ha approvato il decreto Sostegni bis dopo che il governo in mattinata aveva incassato la fiducia sul provvedimento. I voti a favore sono stati 363, quelli contrari 9, gli astenuti (tutti di Fratelli d'Italia) 38. Il decreto, che era in prima lettura a Montecitorio, passa ora all'esame del Senato che deve convertirlo in legge entro il 24 luglio.