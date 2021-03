Sostegni, Berlusconi: "Imboccata la strada giusta, indicata da FI"

Silvio Berlusconi promuove "la strada imboccata" dal governo Draghi in particolare per "accelerazione sui vaccini, ristori immediati per chi è in difficoltà, risarcimenti alle aziende in perdita, abolizione dei codici ATECO per i risarcimenti, congedi parentali e contributo baby sitter". Chiarisce che "la lotta contro il virus sarà lunga", ma sottolinea: "I passi concreti del governo vanno nella direzione giusta, quella indicata da Forza Italia".