Soldi da Venezuela a M5s? Casaleggio-Crimi: "Ridicola fake news"

Soldi dal governo venezuelano al nascente M5s con un finanziamento in nero? E' secca la smentita del capo politico del Movimento, Vito Crimi, e del socio fondatore, Davide Casaleggio, che bollano il tutto come una "ridicola fake news". "Totalmente falso. Dalle smentite ora passeremo alle querele", commenta Casaleggio. "Non ci faremo intimidire da chi cerca di indebolire la nostra posizione di baluardo a tutela degli interessi dei cittadini".