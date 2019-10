Siria, Palazzo Chigi: al lavoro per stop armi a Turchia da Ue

"Il governo è al lavoro affinché l'opzione della moratoria nella vendita di armi alla Turchia sia deliberata in sede europea quanto prima possibile, tenuto conto che già lunedì si svolgerà il Consiglio degli Affari Esteri e, giovedì e venerdì, si terrà il Consiglio Ue". Lo scrive in una nota Palazzo Chigi. "L'Italia promuoverà questa iniziativa in tutte le sedi multilaterali e si adopererà per contrastare l'azione turca", si aggiunge.