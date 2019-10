Siria, Di Maio: "Dall'Italia massimo impegno contro l'attacco turco"

Intervenendo al Senato, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricordato "il massimo impegno" portato avanti dall'Italia fin dall'inizio dell'offensiva in Siria "per una presa di posizione della comunità internazionale contro l'attacco turco e perché la crisi non si allarghi alla regione". Di Maio ha sottolineato i risultati diplomatici ottenuti dall'Italia in sede europea "per fare convergere i 28".