Siri, Di Maio: "Sulla legalità nessun dietrofront"

"Sulla legalità passi indietro non ne faremo mai". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio in relazione alla vicenda del sottosegretario Armando Siri, indagato in un'inchiesta per corruzione. "Se qualcuno crede - chiarisce il vicepremier - che il M5s possa diventare come tutti gli alti partiti, si sbaglia. Se una persona è arrestata o indagata per corruzione deve lasciare. E se non lascia, l'accompagnamo noi fuori dalla porta".